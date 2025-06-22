ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عن مهلة الأسبوعين التي حددها لإيران، إلى أن "الوقت وحده هو الذي سيخبرنا"، وذلك بشأن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي أو التدخل بالحرب الإسرائيلية ضد إيران التي تواصل ردها عبر إطلاق موجات من الصواريخ.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​، في تصريح، إلى أن "أي مشاركة أميركية محتملة في العدوان ال​إسرائيل​ي ستكون لها عواقب خطيرة على الجميع"، وذلك في ظل استمرار الحرب على إيران التي تواصل ردها عبر إطلاق موجات من الصواريخ.

وأوضح "أننا نؤمن أن ​أميركا​ جانب في العدوان الإسرائيلي منذ يومه الأول ولدينا مؤشرات على تطور ذلك"، وقال "يمكن تفعيل الدبلوماسية مستقبلا لكن العودة إليها تتطلب وقف العدوان أولا".