هزة أرضية بقوة 5.4 درجات ضربت منطقة بالقرب من ساحل الإكوادور

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن هزة أرضية بقوة 5.4 درجة ضربت منطقة بالقرب من ساحل الإكوادور. وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 44 كيلومترًا.

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