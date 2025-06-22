الحرس الثوري الإيراني: تنفيذ الموجة 19 من عملية الوعد الصادق 3 عبر مسيّرات باتجاه أهداف استراتيجية إسرائيلية

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان، عن تنفيذ "الموجة التاسعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" بموجة واسعة من الطائرات المسيّرة الهجومية والانتحارية باتجاه أهداف استراتيجية في جميع أنحاء الكيان، من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة"، وذلك في إطار الرد على الحرب الإسرائيلية ضد إيران.

وأوضح أن هذا الهجوم "وضع منظومة الدفاع الجوي المرتبكة للكيان الصهيوني في حالة تأهب. هذه العملية ستكون ممتدة ومتواصلة وستخلّ بالتوازن لديهم".

هذا، وكشف الحرس أن "الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" التي نُفذت الليلة الماضية تُعد من أنجح العمليات الصاروخية والطائرات المسيّرة الأخيرة لقوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري".

وقال "في تخطيط هذه العملية، من حيث اختيار نوع الصواريخ والأهداف ومسارات التوجيه الصاروخي والطائرات المسيّرة، شهدنا ابتكارات جديدة. وكانت نتيجة قصف الأراضي المحتلة في هذه الموجة هي إصابة ناجحة لـ14 نقطة عسكرية استراتيجية في حيفا وتل أبيب".

وأفاد بأنه "تم استهداف برج الشراع (Sail Tower) في وسط حيفا، الذي يضم مكتب شركة الذكاء الاصطناعي AI12 Labs وعددًا من شركات البرمجيات التابعة لوزارة الحرب في الكيان، بصاروخ بعيد المدى من طراز قدر F".

وذكر أن "من بين الأهداف الأخرى التي تم استهدافها: محطة كهرباء "هدرا"، مصفاة نفط حيفا، قاعدة "عودا" الجوية (قيادة الحرب السيبرانية)، منطقة الصناعات شبه الموصلة في "كريات غات"، ومركز "رافائيل" في حيفا".