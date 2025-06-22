شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دوائر النظام الفردى لانتخابات 2025 بمحافظة المنوفية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تفاصيل دوائر النظام الفردي لمحافظة المنوفية في القانون.

وراعى التقسيم التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعداً لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۳) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة

ونقدم التقسيم الجديد الخاص بمحافظة المنوفية كالآتى:



