ترصد إيراني للمكالمات الخارجية

عندما حاولت إيلي، وهي بريطانية من أصل إيراني تعيش في المملكة المتحدة، الاتصال بوالدتها في طهران ، أجابها صوت أنثوي آلي بدلا من ذلك. "ألو؟ ألو؟" قال الصوت، ثم سأل بالإنجليزية: "من المتصل؟" مرت ثوانٍ قليلة.

"لا أسمعكِ،" تابع الصوت، بلهجته الإنجليزية غير المكتملة. "مع من تريدين التحدث؟ أنا أليسيا. هل تتذكرينني؟ أعتقد أنني لا أعرف من أنتِ."

إيلي، 44 عاما، هي واحدة من 9 إيرانيين يعيشون في الخارج - بما في ذلك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة - قالوا إنهم تلقوا أصواتا غريبة وروبوتية عندما حاولوا الاتصال بأحبائهم في إيران منذ أن شنت إسرائيل غارات جوية على البلاد قبل أسبوع.

وأخبروا قصصهم لوكالة "أسوشيتد برس" شريطة أن يظلوا مجهولين أو أن يتم استخدام أسمائهم الأولى أو الأحرف الأولى فقط خوفًا من تعريض عائلاتهم للخطر.

وقال 5 خبراء شاركت وكالة "أسوشيتد برس" معهم التسجيلات الصوتية إن الأمر قد يكون عبارة عن ذكاء اصطناعي منخفض التقنية، أو برنامج دردشة آلي، أو رسالة مسجلة مسبقًا يتم تحويل المكالمات الواردة من الخارج إليها.

ولم يتضح بعد من يقف وراء هذه العملية، على الرغم من أن أربعة من الخبراء يعتقدون أنه من المرجح أن تكون الحكومة الإيرانية هي المسؤولة عن هذه العملية، في حين رأى الخامس أن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح.

وتُثير هذه الرسائل قلقًا بالغًا ومُقلقًا للإيرانيين في الشتات الذين يُكافحون للتواصل مع عائلاتهم في ظل الهجوم الإسرائيلي المُستهدف للمواقع النووية والعسكرية الإيرانية على طهران ومدن أخرى. ردّت إيران بمئات الصواريخ والطائرات المُسيّرة، وفرضت الحكومة حجبًا واسع النطاق للإنترنت بدعوى حماية البلاد.

وقد أدى ذلك إلى منع الإيرانيين العاديين من الحصول على معلومات من العالم الخارجي، ومنع أقاربهم من الوصول إليهم.

بعض الرسائل غريبة

معظم الأصوات تتحدث بالإنجليزية، وإن كان هناك صوت واحد على الأقل يتحدث الفارسية. إذا حاول المتصل التحدث إليه، يُكمل الصوت رسالته.

ووصفت امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا وتعيش في نيويورك، والتي سمعت نفس الرسالة التي سمعتها إيلي، الأمر بأنه "حرب نفسية".

قالت: "الاتصال بوالدتك وتوقع سماع صوتها، وسماع صوت الذكاء الاصطناعي، من أكثر الأمور المرعبة التي مررت بها على الإطلاق. أشعر به في جسدي".

وقد تكون الرسائل غريبة. اتصلت امرأة مقيمة في المملكة المتحدة بأمها يائسةً، ​​فتلقّت بدلاً من ذلك صوتًا يُقدّم لها كلامًا مبتذلًا.

قالت في تسجيلٍ شاركته مع وكالة "أسوشيتد برس": "شكرًا لكم على وقتكم الثمين للاستماع. اليوم، أودُّ أن أشارككم بعض الأفكار وبعض الأمور التي قد تجد صدىً في حياتنا اليومية. الحياة مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، وهذه المفاجآت قد تجلب لنا الفرح أحيانًا، بينما تُشكّل لنا تحدياتٍ في أحيانٍ أخرى".

لا يصادف جميع الإيرانيين في الخارج هذا الصوت الآلي. قال بعضهم إنه عندما يحاولون الاتصال بعائلاتهم، يرن الهاتف باستمرار.

ما هو الهدف؟

وقال كولن كرويل، نائب رئيس قسم السياسة العالمية السابق في "تويتر"، إنه يبدو أن شركات الهاتف الإيرانية تقوم بتحويل المكالمات إلى نظام رسائل افتراضي لا يسمح بإكمال المكالمات.

واتفق معه أمير رشيدي، الخبير الإيراني في مجال الأمن السيبراني والمقيم في الولايات المتحدة، وقال إن التسجيلات تبدو وكأنها إجراء حكومي لإحباط محاولات القراصنة، رغم عدم وجود أدلة دامغة.

قال إنه في اليومين الأولين من الحملة الإسرائيلية، أُرسلت رسائل صوتية ونصية جماعية إلى الهواتف الإيرانية تحثّ الجمهور على الاستعداد "لظروف الطوارئ". وكان الهدف من هذه الرسائل نشر الذعر - على غرار المكالمات الجماعية التي أجراها معارضو الحكومة إلى إيران خلال الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي.