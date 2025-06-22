التحول في النظام العالمي يهدد بتوسيع نادي الأسلحة النووية

فيما يتعلق بالأسلحة النووية، كان للولايات المتحدة أولويتان رئيسيتان في التسعينيات. الأولى هي ضمان تسليم أوكرانيا المستقلة حديثًا ترسانتها النووية الضخمة إلى روسيا. والثانية هي منع كوريا الشمالية من امتلاك أسلحتها النووية.

كانت المحاولة الأولى ناجحة، لكن اليوم، يعتبر الكثيرون نزع سلاح أوكرانيا خطأً استراتيجيًا فادحًا، جعلها عُرضة لغزو روسي أشعل فتيل أعنف حرب أوروبية منذ أجيال. أما المحاولة الثانية، فكانت فاشلة: فقد استغلت بيونغ يانغ ببراعة تردد الولايات المتحدة في استخدام القوة العسكرية، وأصبحت دولةً مسلحةً نوويًا قادرةً على تحدي الأمن العالمي.

الآن، بينما تُطلق إسرائيل العنان لجيشها سعيًا لمنع ما تصفه بأنه اختراق نووي إيراني مُحتمل، تُدرس هذه الأمثلة بعناية حول العالم. هل الدرس المُستفاد هو أن الدول التي تُواجه تهديدات وجودية تحتاج إلى أسلحة نووية للبقاء؟ أم أن السعي وراء تلك الأسلحة مُحفوف بالمخاطر، مما يُشجع الأعداء على الضرب بينما لا يزال بإمكانهم ذلك؟

في الماضي، كانت دول مثل ليبيا وسوريا والعراق، هي التي تسعى في الغالب للحصول على أسلحة نووية. واليوم، يُدرس هذا الخيار بجدية من قِبَل حلفاء الولايات المتحدة، مثل كوريا الجنوبية واليابان وبولندا وألمانيا وتركيا، الذين يخشون ألا يعودوا قادرين على الاعتماد على حماية واشنطن.

وقد غذّى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الخوف الوجودي بتشكيكه في قيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقطعه المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، ونظره في سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية.

تحالف روسي كوري شمالي

في هذه الأثناء، خرجت كوريا الشمالية من عزلتها لتنضم إلى تحالف عسكري رسمي مع روسيا، فأرسلت قواتها للقتال على الأراضي الأوروبية، واختبرت صواريخها الباليستية على المدن الأوكرانية. ويمكنها أن تفعل ذلك دون عقاب، لأن نظام بيونغ يانغ الشمولي، على عكس نظام طهران الديني، يمتلك ترسانة متنامية من الأسلحة النووية، ولا يخشى مواجهة القوة العسكرية.

يقول السفير الأمريكي السابق لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كورت فولكر، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لأوكرانيا في إدارة ترامب الأولى: "ستعتقد دول كثيرة الآن أن الأسلحة النووية هي مفتاح السيادة". وأضاف: "إذا لم نغير سلوكنا - ولا أتوقع أن نفعل - فسيكون العالم الذي سنعيش فيه بعد 20 عامًا عالمًا تكثر فيه الدول الحائزة للأسلحة النووية".

عالم جديد لا يرحم

تبلغ تكنولوجيا الأسلحة النووية حوالي 80 عامًا، وهي في متناول أي دولة صناعية عازمة.

ومع ذلك، ظلّ النادي النووي محدودًا. القوى النووية الخمس المعترف بها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1968 - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة - جميعها أعضاء دائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أما القوى النووية الأربع الأخرى، فهي غير منضوية تحت المعاهدة. أجرت الهند وباكستان تجارب نووية عام 1998؛ بينما اختبرت كوريا الشمالية قنبلتها الأولى عام 2006. ويُعتقد أن إسرائيل، التي اعتمد برنامجها على المساعدة الفرنسية في ستينيات القرن الماضي، تمتلك ما لا يقل عن 90 رأسًا حربيًا، لكنها تُحافظ رسميًا على سياسة الغموض بشأن وضعها النووي.

لطالما شجعت الولايات المتحدة الدول الحليفة على الاعتماد على المظلة النووية الأمريكية للحماية بدلاً من بناء ترساناتها الخاصة. ورغم كل المخاوف التي أثارتها إدارة ترمب، يُصرّ المسؤولون الأمريكيون على أن الالتزامات الأمنية تجاه حلفائهم لا تزال راسخة. وصرح ماثيو ويتاكر، السفير الأمريكي لدى (الناتو)، في مؤتمر عُقد في بروكسل هذا الشهر: "لن نغادر. لا يمكن للولايات المتحدة أن تدخل هذا العالم الخطير بمفردها، ولذلك نحتاج إلى حلفائنا. لكننا نحتاج إلى حلفاء قادرين، أقوياء أيضًا، قادرين على الانضمام إلى المعركة في حال اندلاعها".

ومع ذلك، تبدو هذه الوعود أقل إقناعًا في بيئة عالمية قاسية تتسع فيها الصراعات المتشابكة. وصرح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي قائلاً: "لقد انهار النظام الدولي، الذي عرفناه لمدة 80 عامًا بعد الحرب العالمية الثانية. لقد خلق هذا النظام الدولي بيئةً متوقعةً نوعًا ما، بما في ذلك معاهدات حظر الانتشار على أنواعٍ عديدة من الأسلحة".

وأضاف: "من الواضح أننا نشهد الآن نقاشًا حول الأسلحة النووية، وفلاديمير بوتين هو المسؤول عن ذلك لأنه فتح باب المشاكل. إنه يتحدى الحدود، ولذلك، منطقيًا، يتساءل الآخرون: كيف يمكننا الآن حماية حدودنا؟"

بالنسبة لفرنسا، يبدو قرار الرئيس شارل ديغول بتطوير قدرة نووية مستقلة تمامًا في ستينيات القرن الماضي، بدلًا من الاعتماد على الوعود الأمريكية، بمثابة ضربة عبقرية تاريخية اليوم. وأشار وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى أن هذا القرار خالف الرغبات الأمريكية آنذاك. وقال: "لطالما آمنا بأنه لا يمكننا تفويض أمننا للآخرين".

اختيار أوكرانيا

يبرز التناقض بين ضعف أوكرانيا وحصانة كوريا الشمالية بشكل كبير في مداولات الحكومات حول العالم. عندما نالت أوكرانيا استقلالها عام 1991، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، سارعت روسيا إلى سحب الأسلحة النووية التكتيكية من الأراضي الأوكرانية. لكن كييف احتفظت بالوصاية الفعلية الوحيدة على نحو 1800 رأس حربي استراتيجي، وهو ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، بالإضافة إلى أسطول من القاذفات الاستراتيجية والصواريخ العابرة للقارات. لم تكن أوكرانيا تمتلك القدرة على إطلاق هذه الأسلحة بشكل مستقل، لكن مسؤولين مطلعين على البرنامج يقولون إن البلاد، حيث كان يقع جزء كبير من الصناعات العسكرية للاتحاد السوفيتي، تمتلك الخبرة التقنية الكافية لإعادة توصيل الرؤوس الحربية والسيطرة الكاملة عليها إن رغبت في ذلك.

نهاية منع الانتشار النووي

بالنسبة لتركيا والدول النووية المحتملة الأخرى، فإن أي محاولة لامتلاك أسلحة نووية ستُكلف تركيا تكاليف سياسية واقتصادية باهظة. تُعارض معظم القوى النووية القائمة أي تآكل في تفوقها النووي، وقد دأبت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استخدام العقوبات لمعاقبة انتهاكات معاهدة حظر الانتشار النووي. لكن هذا الإجماع الدولي آخذ في التضاؤل. ويُشكك بشكل خاص في التزام روسيا بمنع الانتشار النووي نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع كوريا الشمالية وإيران، بما في ذلك نقل التقنيات التي قد تكون لها تطبيقات نووية.

قال وزير الخارجية الأوكراني السابق بافلو كليمكين ، الذي شارك في محادثات نزع السلاح النووي في التسعينيات كدبلوماسي شاب: "معاهدة منع الانتشار النووي لم تنتهِ بعد، لكنها الآن في حالة أزمة". وأضاف: "لا يمكن لمعاهدة منع الانتشار النووي أن تدوم عندما تشعر دول كثيرة بعدم الأمان في تنفيذ بنودها. وإذا شعرت هذه الدول بعدم الأمان، فستفكر في خيار آخر".

القدرة النووية ليست رخيصة. الحصول على الأسلحة ووسائل إطلاقها، كالصواريخ، سيكلف مليارات الدولارات على الأقل، وربما أكثر بكثير في حال فرض عقوبات دولية.

لطالما عارضت الولايات المتحدة والقوى النووية الأخرى القائمة الانتشار النووي، مُعتبرةً أن كوكبًا يضم عشرات الدول المسلحة نوويًا سيكون بطبيعته أكثر اضطرابًا، بل ويُهدد بقاء البشرية جمعاء. عندما اشتبكت الهند وباكستان في مايو عقب هجوم إرهابي في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند، أشار ماست إلى أنه "كان العالم على حافة الهاوية، وهو أمرٌ لم يكن ليحدث لولا وجود قوتين نوويتين في صراع مباشر جنبًا إلى جنب".

ومع ذلك، يجادل البعض بأن الصدام انتهى سريعًا، ولم يتحول إلى حرب شاملة، تحديدًا لأن كلا الجانبين كان قادرًا على ممارسة الردع النووي. وهذا درس لكوريا الجنوبية، التي ترى موقعها الاستراتيجي مهددًا بشكل متزايد بسبب نمو القوة العسكرية الكورية الشمالية.

إن اتساع مدى صواريخ كوريا الشمالية وقوة ترسانتها النووية يعنيان أنها أصبحت قادرة على تهديد البر الرئيسي الأمريكي، ما قد يردع أي عمل عسكري أمريكي مستقبلي لحماية كوريا الجنوبية. وهذا يضع كوريا الجنوبية في مواجهة المعضلة نفسها التي دفعت فرنسا إلى امتلاك السلاح النووي، بعد أن سأل ديغول الرئيس جون كينيدي عما إذا كانت الولايات المتحدة ستخاطر بتدمير مدينة نيويورك لحماية باريس، ولم يحصل على إجابة قاطعة.

تُظهر استطلاعات الرأي الآن أن غالبية الكوريين الجنوبيين يرون أن الوعود الأمريكية بالأمن غير كافية، وأن حوالي ثلاثة أرباعهم يرغبون في أن تمتلك البلاد أسلحتها النووية.

يقول إريك بالباخ، الخبير في الشؤون الكورية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، إن دعم الأسلحة النووية أصبح الآن "في منتصف التيار السائد"، مشيرًا إلى أن دعم الخيار النووي قد اتسع ليتجاوز قاعدته المحافظة التقليدية ليشمل أجزاء من يسار الوسط بقيادة الرئيس المنتخب حديثًا لي جاي ميونغ.

قال روبرت إي. كيلي، الأستاذ بجامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية: "من المؤكد أن ترمب لن يُخاطر نوويًا من أجل حلفائه، وهذا أمرٌ جليّ". وقد ألّف كيلي العديد من الأوراق البحثية التي تُجادل بأن على سيول تطوير رادع نووي مستقل.

لا أحد يصدق أن كوريا الجنوبية ستطلق سلاحًا نوويًا فجأةً، ولا أحد يظن أنه إذا صنعت بولندا سلاحًا نوويًا، فإنها ستسقطه على موسكو، قال كيلي. "هذه ديموقراطيات، وإذا صنعوا سلاحًا نوويًا، فلا بأس. إن الغطرسة الأمريكية وحدها هي التي تُقنعنا بأننا الوحيدون المسؤولون بما يكفي لإدارة هذه الأسلحة."