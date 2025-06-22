إسرائيل تؤكد اغتيالها لثلاثة قادة إيرانيين

قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اغتال ثلاثة قادة إيرانيين، أحدهم شخصية كبيرة في القوة التي تشرف على الميليشيات بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط مثل حركة حماس الفلسطينية في غزة.

وحددت وزارة الدفاع الإسرائيلية أحد القتلى بأنه محمد سعيد إيزادي. وكان هدفًا للمخابرات الإسرائيلية لفترة طويلة، وأشرف على علاقات إيران بجماعات مثل حماس، التي قادت هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، الذي أشعل فتيل الحرب في غزة، وفقًا للجيش.

وكان إيزادي واحداً من الأشخاص القلائل الذين كانوا على علم مسبق بخطة حماس لشن الهجوم المفاجئ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي.

صرح مسؤولون إسرائيليون بأن إيزادي كان يقود فرع الشؤون الفلسطينية في فيلق القدس، الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات الخارجية. وأكدت إسرائيل أنها قصفت شقة كان يقيم فيها السيد إيزادي في وسط إيران ليل الجمعة والسبت.

ولم يصدر تعليق فوري من إيران.

وقالت إسرائيل إن القائد الثاني الذي قتلته هو بهنام شهرياري، وهو قائد آخر في فيلق القدس كان يشرف على نقل الأسلحة إلى القوات شبه العسكرية المدعومة من إيران في المنطقة.

وكان شهرياري قد فرضت عليه الحكومة الأمريكية عقوبات منذ عام 2011 بتهمة نقل الأسلحة نيابة عن الحرس الثوري إلى حزب الله، الجماعة المسلحة اللبنانية.

واتهمت إفي ديفرين، المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، السيد شهرياري بالوقوف وراء التحويلات المالية إلى الجماعات المسلحة المتحالفة معها في المنطقة.