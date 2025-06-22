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إسرائيل تعلن مقتل ثلاثة قادة بارزين في الحرس الثوري دون تعليق إيراني، وعراقجي يحذر واشنطن من التدخل في المواجهة

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  • إسرائيل تعلن مقتل ثلاثة قادة بارزين في الحرس الثوري دون تعليق إيراني، وعراقجي يحذر واشنطن من التدخل في المواجهة 1/2
  • إسرائيل تعلن مقتل ثلاثة قادة بارزين في الحرس الثوري دون تعليق إيراني، وعراقجي يحذر واشنطن من التدخل في المواجهة 2/2

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إسرائيل تعلن مقتل ثلاثة قادة بارزين في الحرس الثوري دون تعليق إيراني، وعراقجي يحذر واشنطن من التدخل في المواجهة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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