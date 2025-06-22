الرياص - اسماء السيد - سماع انفجارات في جنوب غرب إيران

إسرائيل تعلن اغتيال ثلاثة من القادة البارزين في الحرس الثوري الإيراني

إيران تعلن مقتل أكثر من 430 شخصاً منذ بدء المواجهة مع إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: 8 مسيّرات إيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية خلال ساعة واحدة

عراقجي: انخراط واشنطن في النزاع "خطير للغاية"

إسرائيل تقدّر أنها أخرت قدرة طهران المحتملة على تطوير سلاح نووي لمدة "لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات"

إسرائيل تعلن مقتل ثلاثة قادة بارزين في الحرس الثوري دون تعليق إيراني، وعراقجي يحذر واشنطن من التدخل في المواجهة