إيران: التدخل الأمريكي سيكون "خطيرًا جدًا على الجميع"

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، من أن تدخل الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني سيكون "خطيراً للغاية" على الجميع.

وقال عراقجي للصحفيين خلال مشاركته اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي بتركيا: "من الواضح تمامًا من خلال تغريدات الرئيس الأمريكي ومقابلاته أنه يتحدث عن القيادة الأمريكية في هذه المسائل [حول احتمال التدخل الأمريكي]". وأضاف : "للأسف، سمعنا أن الولايات المتحدة قد تنضم إلى هذا العدوان. سيكون ذلك مؤسفًا للغاية، وأعتقد أنه سيكون خطيرًا للغاية على الجميع".

وزعم عراقجي أيضًا أن إيران لديها "العديد من المؤشرات" على تورط الولايات المتحدة في قصف إسرائيل لإيران منذ "اليوم الأول".

وتأتي هذه التصريحات وسط حالة من عدم اليقين والنقاش حول التدخل الأمريكي المحتمل في الصراع وكيف قد يبدو ذلك في المستقبل.

ويبدو أن عدة قاذفات بي-2 التابعة لسلاح الجو الأمريكي قد أقلعت من قاعدة وايتمان الجوية في ميزوري بالولايات المتحدة، متجهةً عبر المحيط الهادئ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن بيانات تتبع الرحلات الجوية. وغالبًا ما تُنقل المعدات العسكرية من قاعدة إلى أخرى، وهذا لا يُشير دائمًا إلى ضربة وشيكة.

أما الرئيس الأمريكي ترمب، الذي قال إن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية حتى الآن، أعطى نفسه أسبوعين لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران أم لا.

وقال ترمب، في بيانٍ أدلت به السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الخميس: "بناءً على وجود فرصةٍ كبيرةٍ لإجراء مفاوضاتٍ مع إيران، قد تُعقد أو لا تُعقد في المستقبل القريب، سأتخذ قراري بشأن الذهاب أو عدمه خلال الأسبوعين المقبلين". وأضافت ليفيت: "إذا وُجدت فرصةٌ للدبلوماسية، فسيُسارع الرئيس إلى استغلالها، لكنه لا يتردد في استخدام القوة أيضًا".

وكانت الولايات المتحدة وإيران منخرطتين منذ فترة طويلة في محادثات، على أمل التوصل إلى اتفاق نووي.