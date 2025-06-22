وقال التلفزيون الإيراني إن بيزشكيان أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن طهران لن تتنازل عن حقوقها بموجب القانون الدولي في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية.
كما شدد الرئيس الإيراني على أن "رد طهران على الهجوم الإسرائيلي المستمر سيكون أشد وطأة".
وفي الوقت نفسه، نقل التلفزيون الرسمي عن بيان للخارجية الإيرانية القول إن طهران مستعدة للتفاوض ولم تضيع أي فرصة للتوصل لاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: لن نقبل بخفض تخصيب اليورانيوم إلى الصفر "تحت أي ظرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.