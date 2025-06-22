الرئيس الإيراني: لن نقبل بخفض تخصيب اليورانيوم إلى الصفر "تحت أي ظرف"

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن بلاده لن تقبل بخفض تخصيب اليورانيوم إلى الصفر "تحت أي ظرف".

وقال التلفزيون الإيراني إن بيزشكيان أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن طهران لن تتنازل عن حقوقها بموجب القانون الدولي في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية.

كما شدد الرئيس الإيراني على أن "رد طهران على الهجوم الإسرائيلي المستمر سيكون أشد وطأة".

وفي الوقت نفسه، نقل التلفزيون الرسمي عن بيان للخارجية الإيرانية القول إن طهران مستعدة للتفاوض ولم تضيع أي فرصة للتوصل لاتفاق.