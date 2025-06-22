مباحثات برلمانية سعودية فرنسية

التقى وفد أعضاء مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية « السعودية - الفرنسية» محمد الحميضي، بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الخليجية برئاسة السيناتور أوليفييه كاديك، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى الجمهورية الفرنسية.

والتقى الوفد، في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية، كلا من رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب برونو فوكس، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية «الفرنسية - السعودية» في الجمعية الوطنية برئاسة النائب سبستيان هوقيه.

وخلال اللقاءات، استعرض وفد مجلس الشورى دور المجلس الرقابي والتشريعي، مشيرين إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية، ودورها المهم في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، ولا سيما العلاقات البرلمانية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، عبر الجانب الفرنسي عن تقديره الكبير دور المملكة المهم والمؤثر في المنطقة والعالم، وتقديره المشروعات الطموحة في جميع المجالات في ظل رؤية المملكة 2030.