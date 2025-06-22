الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع دخول الوقود إلى غزة منذ 16 أسبوعاً

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى غزة منذ 16 أسبوعاً، مشيراً إلى أن مسؤولي المنظمة الدولية تمكنوا من استعادة كمية من الوقود كانت موجودة بالفعل في قطاع غزة من محطة التحرير في رفح الأربعاء الماضي.

وقال إنه تم تسليم كمية محدودة من هذا الوقود يوم الخميس الماضي، إلى مرافق عامة في جنوب قطاع غزة، مما سمح باستمرار عمليات محطات تحلية المياه وخدمات شاحنات لتوزيع المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي. وتابع: تم إرسال الوقود أيضاً إلى شمال قطاع غزة أمس الأول، إلا أن عدم استقرار الوقود ونقصه، يتسببان في تقييد العمليات ويؤديان إلى تراجع عدد ساعات العمل وقدرة العمل.

وأضاف أن «مسؤولي الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة يقولون أيضاً، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمر إخلاء جديد لاثنين من الأحياء التي يوجد بها مئات العائلات في محافظة غزة، بزعم إطلاق صواريخ من تلك المنطقة».