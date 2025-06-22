رئيس المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله": نرصد استعدادات بعض الدول للمشاركة بالعدوان على إيران

كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى في ​اليمن​ التابع لحركة "أنصار الله" مهدي المشاط، عن "أننا سنوجه وزارة الخارجية بإرسال مذكرة لإشعار الأمم المتحدة برصدنا تجهيزات واستعدادات بعض الدول الأعضاء لمشاركة الكيان الإسرائيلي عدوانه على إيران".

ولفت إلى "أننا سنعمل على التصدي ومواجهة أي مشاركة في العدوان على إيران بكل الطرق"، مضيفًا "لدينا كل الحق في قرارنا إنسانيا ودينيا وأخلاقيا وتدعمه المواثيق الدولية والإقليمية والقوانين اليمنية".

وأوضح أنه "عندما تتخلى الدول عن مسؤوليتها في حماية الأمن والسلم الدوليين وتتحول إلى داعم ومشارك للمعتدي في غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران فإن الحل هو الموقف القوي والموحد من الجميع".

وذكر المشاط أن "أي عمل عدائي يستهدف أي دولة إسلامية سنقف ضده وسنواجهه، وهذا موقفنا من قبل وأعلناه سابقا".

وتابع: "إذا شاركت أميركا كيان العدو الإسرائيلي في عدوانه على إيران ستتورط أكثر وسيرى الجميع ذلك".