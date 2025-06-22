رويترز: مسؤولون إسرائيليون أبلغوا الإدارة الأميركية أنهم لا يريدون انتظار مهلة ترامب بشأن إيران

أفاد مصدران وكالة "رويترز"، بأن مسؤولين ​إسرائيل​يين أبلغوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنهم لا يريدون الانتظار أسبوعين حتى تتوصل ​إيران​ إلى اتفاق لتفكيك أجزاء رئيسية من برنامجها النووي، وأن إسرائيل قد تتحرك بمفردها قبل انتهاء المهلة، وسط استمرار الجدل داخل فريق ترامب عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التدخل.

وقال المصدران المطلعان لرويترز إن إسرائيل نقلت مخاوفها إلى مسؤولي إدارة ترامب يوم الخميس خلال ما تم وصفه بأنها مكالمة هاتفية مشوبة بالتوتر.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يريدون انتظار الأسبوعين اللذين حددهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب كموعد نهائي لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في ​الحرب الإسرائيلية الإيرانية​.

في وقت سابق، نقلت هيئة البث ال​إسرائيل​ية عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إنّه "إذا لم تنضم الولايات المتحدة الأميركية إلى الهجوم على ​إيران​ فقد نتورط بحرب طويلة الأمد"، في حين رأى مسؤولون إسرائيليون في تصريح للقناة أنّ "تقديراتنا أن المعركة ستستمر أسبوعين إلى 3 إذا لم تنضم الولايات المتحدة للحرب".

واعتبر المسؤول أنّ "استمرار المواجهة ونتائجها يعتمدان أيضا على إسرائيل لكن بشكل أساسي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونعتقد أن إيران ستجرنا إلى حرب استنزاف مع استمرار الضربات المتبادلة".