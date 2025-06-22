هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: صناعتنا النووية ستتطور بوتيرة أسرع وبشكل تصاعدي بعد الاعتداء الصهيوني

شدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، على أنه "بعد الاعتداء الصهيوني ستتطور صناعتنا النووية بوتيرة أسرع وبشكل تصاعدي".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​​إسرائيل​​​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.

وفي وقا سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل مكرون، أن إيران لن تقبل مطلقًا بإيقاف أنشطتها النووية السلمية، مشددًا على أن "استمرار اعتداءات الكيان ال​إسرائيل​ي سيقابل بردٍّ أكثر حزمًا وقوة".

وقال بزشکیان إن مسألة إيقاف الأنشطة النووية "خط أحمر" لا يمكن التنازل عنه، في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية.