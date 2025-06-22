عراقجي: لا يمكننا التفاوض مع أميركا في وقت يتعرض فيه شعبنا للقصف

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح، إلى أن "أي مشاركة أميركية محتملة في العدوان الإسرائيلي ستكون لها عواقب خطيرة على الجميع"، وذلك في ظل استمرار الحرب على إيران التي تواصل ردها عبر إطلاق موجات من الصواريخ.
وأوضح "أننا نؤمن أن أميركا جانب في العدوان الإسرائيلي منذ يومه الأول ولدينا مؤشرات على تطور ذلك"، وقال "يمكن تفعيل الدبلوماسية مستقبلا لكن العودة إليها تتطلب وقف العدوان أولا".
وأضاف عراقجي "لا يمكننا التفاوض مع الولايات المتحدة في وقت يتعرض فيه شعبنا للقصف"، مشيرا إلى أن "مواصلة المفاوضات النووية مرهونة بوقف الهجمات العسكرية على بلادنا".
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