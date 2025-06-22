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الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات أسلحة في بندر عباس جنوب غربي إيران

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الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات أسلحة في بندر عباس جنوب غربي إيران

ادعى الجيش ال​إسرائيل​ي، في بيان، استهداف منظومة المسيرات الإيرانية ومستودعات أسلحة في بندر عباس جنوب غربي إيران.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​​إسرائيل​​​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.

وكان قد صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين بأن "قدرات إيران الصاروخية تضررت بشكل كبير منذ بداية الحرب"، وقال "دمرنا مستودعات ومنصات صواريخ إيرانية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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