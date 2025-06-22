الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات أسلحة في بندر عباس جنوب غربي إيران

ادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، استهداف منظومة المسيرات الإيرانية ومستودعات أسلحة في بندر عباس جنوب غربي إيران.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.
وكان قد صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين بأن "قدرات إيران الصاروخية تضررت بشكل كبير منذ بداية الحرب"، وقال "دمرنا مستودعات ومنصات صواريخ إيرانية".
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