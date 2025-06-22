"إن بي سي" عن مسؤول أميركي: أميركا وإيران استأنفتا اتصالاتهما خلال عطلة نهاية الأسبوع

أفاد شبكة "إن بي سي"، نقلا عن مسؤول أميركي، بأن "​أميركا​ وإيران استأنفتا اتصالاتهما خلال عطلة نهاية الأسبوع"، وذلك رغم نفي إيران مرارًا وتكرارًا إجراء هذه الاتصالات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران التي تواصل الرد عليها عبر إطلاق موجات من الصواريخ.

وذكر المسؤول الأميركي أن "من غير الواضح ما إذا كان يمكن اعتبار اتصالات واشنطن وطهران مفاوضات".

في وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قاما بالسعي بهدوء لتنظيم اجتماع بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة و​إيران​ في اسطنبول هذا الأسبوع، في ظل تصاعد الحرب بين ​إسرائيل​ وإيران".

ولفت إلى أنّ هذه الجهود انهارت بعد تعذر الوصول إلى المرشد الأعلى في إيران السيد ​علي الخامنئي​، "ما حال دون حصول اللقاء على موافقته"، بحسب ما نقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين أميركيين ومصدر مطّلع بشكل مباشر على الأمر.

وبحسب "أكسيوس"، فإنّ هذه التفاصيل الجديدة تكشف عن مدى إصرار ترامب على دفع عجلة الحوار المباشر مع الإيرانيين - حتى إنه أبدى استعداده لحضور الاجتماع شخصيًا إذا لزم الأمر - على أمل التوصل إلى اتفاق نووي وتفادي تدخل عسكري أميركي.