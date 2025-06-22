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أشار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، إلى أنه "أحيانًا يكون من الجيد طرح أسئلة أساسية. هل تمتلك إيران أسلحة نووية؟ لا نعرف على وجه اليقين، لكن ما نعرفه هو أن لدى إسرائيل برنامجًا نوويًا سريًا. فليتخلى كلاهما عن مثل هذه البرامج تحت إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف في تصريح "بالنسبة لطهران، فإن البرنامج النووي يعني البقاء. وستمضي قدمًا، مهما كان الأمر"، وتابع: "إذا حاولت تدميره تمامًا، كما تفعل إسرائيل وقد تفعل الولايات المتحدة قريبًا أيضًا، فإن إيران (إذا كانت تمتلك أسلحة نووية) ستستخدمها بالتأكيد! وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستعيد بناء هذا البرنامج بأي ثمن".
وأشار مدفيديف إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "سيرحل يومًا ما، لكن إيران ستبقى... ربما بقيادة آية الله جديد"، في إشارة إلى منصب المرشد الأعلى في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر مدفيديف: نتانياهو سيرحل يومًا ما لكن إيران ستبقى وستمضي قدمًا بالبرنامج النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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