بوليتيكو: تحركات قاذفات بي 2 الأميركية ليست في حد ذاتها مؤشرا على أن الضربة وشيكة

أوضح موقع بوليتيكو أن "تحركات قاذفات بي 2 الأميركية ليست في حد ذاتها مؤشرا على أن الضربة وشيكة"، وذلك في إشارة إلى احتمالية المشاركة في الحرب بين ​إيران​ و​إسرائيل​.

ولفت الموقع إلى أن "سلاح الجو الأميركي ينفذ منذ شهور عمليات تناوب منتظمة لطائرات القاذفات صوب قاعدة في المحيط الهندي".

وأضاف "عمليات تناوب قاذفات بي 2 بدأت عندما كانت واشنطن تقصف مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات للحوثيين في ​اليمن​ والقاذفات استمرت في التنقل بين دييغو غارسيا وقواعدها بالولايات المتحدة منذ بدء تحركها ضد الحوثيين".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنّ "مسؤول في البنتاغون أكّد التحركات المتعلقة بنقل قاذفات بي 2"، وذلك بعد أن أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بأن ست قاذفات "بي-​2​" انطلقت من الولايات المتحدة متجهة إلى جزيرة ​غوام​ في المحيط الهادئ.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين، قولهم "لم تصدر أوامر حتى الآن بتنفيذ ضربات باستخدام قاذفات بي 2"، ضد إيران.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب ال​​إسرائيل​​ية على ​​إيران​​ التي ترد بموجات من الصواريخ والمسيّرات، في حين يترقّب الإعلان الأميركي بشأن المشاركة في الحرب.