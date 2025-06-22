الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة صهيونية في تبريز شمال غربي البلاد

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، أنّ "دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيّرة صهيونية في تبريز شمال غربي البلاد".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​​إسرائيل​​​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.

وكان قد صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين بأن "قدرات إيران الصاروخية تضررت بشكل كبير منذ بداية الحرب"، وقال "دمرنا مستودعات ومنصات صواريخ إيرانية في هجمات عدة ومنعنا نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط".