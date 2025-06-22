الخامنئي: قضية فلسطين بالنسبة إلينا قضية أساسية وانتصار فلسطين أيضًا أمرٌ حتميٌّ بالنسبة إلينا

أشار المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، في تصريح نشره موقعه الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن "قضية ​فلسطين​ بالنسبة إلينا قضية أساسية وانتصار فلسطين أيضاً أمرٌ حتميٌّ بالنسبة إلينا".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​​إسرائيل​​​ية على مناطق في ​إيران​، في حين يقوم ​الحرس الثوري الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.