عراقجي التقى بنظرائه من السعودية ومصر والأردن والعراق في اسطنبول: سنواصل الدفاع عن سيادة إيران

أعرب وزير الخارجية ال​إيران​ي عباس عراقجي، خلال لقائه في اسطنبول نظيره المصري بدر عبد العاطي، عن تقديره للمواقف "الحازمة والمهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في إدانة العدوان العسكري الصهيوني على السيادة الوطنية الإيرانية"، وذلك في لقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية ​منظمة التعاون الإسلامي​ في اسطنبول.

وأشاد عراقجي بـ"مبادرة مصر ودورها البنّاء في إصدار بيان مشترك من عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، وكذلك بيان جامعة الدول العربية، في إدانة الهجمات الإجرامية الإسرائيلية على المنشآت والبنية التحتية والمناطق السكنية في إيران"، معتبرًا أنّ "هذه المواقف تعكس الفهم المشترك للدول المؤثرة في العالم العربي والإسلامي تجاه التهديد الحقيقي لسلوك الكيان الصهيوني التوسعي والمتغطرس الذي يفاقم التوتر بشكل خطير ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.

في السياق، التقى عراقجي نظيره الأردني أيمن الصفدي في اسطنبول، وذلك في "إطار مشاوراته الدبلوماسية".

كما واصل عراقجي مشاوراته في اسطنبول حيث التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حيث شكر عراقجي مواقف "الحكومة العراقية والعلماء والمراجع الكبار في إدانة العدوان الصهيوني"، وأكد أن "القوات المسلحة الإيرانية مصممة على الدفاع عن سيادة البلاد وستواصل عملياتها الدفاعية بكل قوة حتى يتوقف العدوان بشكل كامل".

وأكد فؤاد حسين في اللقاء على "استمرار جهود العراق في توحيد المواقف الإسلامية داخل المحافل الدولية، وخاصة منظمة التعاون الإسلامي، لإدانة العدوان الإسرائيلي ومنع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة".

وفي إطار لقاءته الدبلوماسية، التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره السعودي فيصل بن فرحان في اسطنبول.