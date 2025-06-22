أشار المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية، في كلمة متلفزة، إلى أنّه "استنادًا إلى الإشراف الاستخباراتي للقوات المسلحة الإيرانية، فإن النظام الصهيوني المعتدي – رغم امتلاكه لأحدث وأغلى منظومات الدفاع الجوي في العالم، وبدعم شامل من الولايات المتحدة الأميركية – قد فقد جزءًا كبيرًا من قدراته الرادارية والدفاعية نتيجةً للضربات الفعّالة والموجعة التي وجهتها وحدات الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وهو يواجه الآن نقصًا في الذخيرة والمعدات العسكرية".
ولفت إلى أنّه "في هذا الإطار، نحذر من أن إرسال أي معدات عسكرية أو منظومات رادارية عبر البحر أو الجو، من قِبَل أي دولة، بهدف دعم النظام الصهيوني، سيُعتبر بمثابة مشاركة في العدوان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيُعدّ هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث بالقوات المسلحة الإيرانية: إرسال أي دولة معدات عسكرية لإسرائيل يُعتبر مشاركة بالعدوان وهدفًا مشروعًا لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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