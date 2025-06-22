الجيش الإسرائيلي: نشن في هذه الأثناء غارات على بنى تحتية عسكرية وسط إيران

ادّعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأنّ "طائرات تابعة لسلاح الجو تشن في هذه الأثناء غارات على بنى تحتية عسكرية وسط إيران".
وقال "سلاح الجو أغار قبل قليل على 3 طائرات حربية من نوع إف 14 للقوات الإيرانية".
وكان قد صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين بأن "قدرات إيران الصاروخية تضررت بشكل كبير منذ بداية الحرب"، وقال "دمرنا مستودعات ومنصات صواريخ إيرانية في هجمات عدة ومنعنا نقل الأسلحة إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط".
ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى "أننا نستهدف البرنامج النووي الإيراني ونكثف ضرباتنا عليه".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات الإسرائيلية على مناطق في إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.
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