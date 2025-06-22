هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: إذا لم تنضم أميركا للهجوم على إيران فقد نتورط بحرب طويلة الأمد

نقلت هيئة البث ال​إسرائيل​ية عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إنّه "إذا لم تنضم الولايات المتحدة الأميركية إلى الهجوم على ​إيران​ فقد نتورط بحرب طويلة الأمد"، في حين رأى مسؤولون إسرائيليون في تصريح للقناة أنّ "تقديراتنا أن المعركة ستستمر أسبوعين إلى 3 إذا لم تنضم الولايات المتحدة للحرب".

واعتبر المسؤول أنّ "استمرار المواجهة ونتائجها يعتمدان أيضا على إسرائيل لكن بشكل أساسي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونعتقد أن إيران ستجرنا إلى حرب استنزاف مع استمرار الضربات المتبادلة".

في وقت سابق، أكّد مسؤول ​إيران​ي رفيع، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "​مفاعل ديمونا النووي​ قد يكون هدفا مشروعا إذا انتقلت الحرب لأبعاد جديدة"، وذلك مع استمرار ​الحرب الإسرائيلية​ على إيران التي تواصل ردّها بإطلاق موجات من ​الصواريخ الباليستية​، في ظل ترقّب للموقف الأميركي من الانضمام للحرب.

وأوضح أنّ "ضرباتنا للأهداف الإسرائيلية مؤثرة جدا والجيش الإسرائيلي يتكتم على ذلك"، مشيرًا إلى أنّه "لدينا صواريخ أكثر تطورا مما استخدمناه حتى الآن وسنستخدمها بلا شك"، وقال "لدى ​الحرس الثوري​ اطلاع دقيق على مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية".

وأكّد المسؤول الإيراني أنّ "القوات المسلحة تصمم ضرباتها بشكل يستنزف مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية"، لافتًا إلى أنّ "دخول ​أميركا​ إلى جانب إسرائيل يعني أن الحرب ستأخذ أبعادا إقليمية".

وصرّح بأنّ "استهداف القواعد الأميركية في المنطقة أسهل من ضرب العمق الإسرائيلي"، مضيفًا "نحذر أميركا بشكل جاد من أن دخولها الحرب سيعرض مصالحها في الشرق الأوسط لخطر شديد".