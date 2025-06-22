السفيرة الأميركية في لبنان زارت قلعة فقرا الأثرية في كفردبيان

زارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، موقع ​قلعة فقرا​ الأثري في بلدة كفردبيان- قضاء كسروان، حيث كان في استقبالها مدير جهاز الإعلام والتواصل في كفردبيان- سيرج عقيقي.

وخلال جولتها، تفقّدت جونسون المعالم التاريخية الفريدة التي يحتضنها الموقع، من بقايا المعابد الرومانية والبيزنطية، إلى المنحوتات الصخرية والمقابر القديمة، التي تشكّل شاهدًا حيًّا على غنى كفردبيان الثقافي والحضاري عبر العصور.

وأشادت بأهمية هذا الإرث التاريخي، معتبرةً أن "قلعة فقرا تشكّل معلمًا سياحيًا وثقافيًا يستحق الدعم والحفاظ"، مشيرة إلى إمكانيات التعاون في مجال الحفاظ على التراث وتعزيز السياحة الثقافية في لبنان".