ملحم رياشي: لا مانع لدى "القوات" من الحوار مع "حزب الله" حول حصر السلاح بيد الدولة

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي، في تصريح، أن الهدف من الحرب على إيران "هو تجفيف الروافد العسكرية للثورة الاسلامية الخمينية في شرق المتوسط".
ورأى، في مقابلة مع قناة "الجديد"، أن "حزب الله لن يشارك في الحرب"، في حين لفت رياشي إلى أنه "لا يوجد من مانع لدى "القوات اللبنانية" من الحوار مع حزب الله حول حصر السلاح بيد الدولة".
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