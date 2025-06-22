ملحم رياشي: لا مانع لدى "القوات" من الحوار مع "حزب الله" حول حصر السلاح بيد الدولة

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي، في تصريح، أن الهدف من ​الحرب على إيران​ "هو تجفيف الروافد العسكرية للثورة الاسلامية الخمينية في شرق المتوسط".

ورأى، في مقابلة مع قناة "الجديد"، أن "​حزب الله​ لن يشارك في الحرب"، في حين لفت رياشي إلى أنه "لا يوجد من مانع لدى "​القوات اللبنانية​" من الحوار مع حزب الله حول حصر السلاح بيد الدولة".