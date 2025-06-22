شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: ثورة 30 يونيو تظل نقطة تحول تاريخية للحفاظ على الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ثورة 30 يونيو تمثل محطة فارقة في حياة الشعب المصري ، مؤكّدًا أنها جاءت بعد حرص واختيار شعبٍ مقتدر قرر الحفاظ على الدولة والهوية الوطنية، ورفض مشروعًا مهددًا لمؤسسات الدولة وللتماسك الاجتماعي.

وأضاف عبد العزيز أن الملايين الذين خرجوا في تلك اللحظة التاريخية أثبتوا أن الوطن فوق كل الاختلافات، وأن عزيمة الشعب كانت أقوى من محاولات جماعة الإخوان في اختطاف المشروع الوطني وتكرار تجربة الهدم والاستقطاب.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الجيش الوطني انحاز لإرادة الشعب في اللحظة الحاسمة، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة أسّست لوحدة وطنية حقيقية، وسُدّت فيها السبل أمام النفوذ المتطرف، ليُشرع باب بناء دولة كبرى مؤثرة وإقليمياً ودولياً.

وأكد على ضرورة التمسك بأهداف ثورة 30 يونيو، وأهمية دعم القيادة السياسية وقيادة المؤسسات لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، مؤكدًا أن التلاحم الشعبي مع الدولة هو الضمانة الحقيقية لعبور كل العقبات وتحقيق مستقبل يليق بأحلام وتطلعات المصريين.

