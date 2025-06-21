باكستان ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

القاهرة - كتب محمد نسيم - رشحت باكستان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرا لدوره "القيادي والدبلوماسي" في تهدئة التوتر الأخير بين إسلام أباد ونيودلهي.

وفي بيان مساء الجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إن دور الوساطة الذي لعبه ترامب في التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان منع اندلاع صراع واسع النطاق بين الدولتين النوويتين.

وأضاف أن "الاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي أجراها ترامب مع كل من إسلام آباد ونيودلهي، مكنت من التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار ومنع صراع مدمر كان من الممكن أن يؤثر على ملايين الأشخاص".

وأشار البيان إلى أنه تقرر ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، مؤكدا أن جهود الرئيس الأمريكي أظهرت أنه مؤيد للحلول السلمية والحوار، وأن ذلك عزز هويته كـ"سفير حقيقي للسلام".

وفي 7 مايو/ أيار الماضي نشبت مواجهة عسكرية بين البلدين أسفرت عن سقوط ضحايا، وفي 10 من ذات الشهر توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

المصدر : وكالات