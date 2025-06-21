انطلاق اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" في إسطنبول

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن نحو 40 مسؤولا على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية يشاركون في الدورة التي تستمر يومين إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نبذ الخلافات والتكاتف عندما يتعلق الأمر "بقضايانا ومصالحنا المشتركة"، قائلا "إذا لم نتحمل مسؤولية قضايانا بفكرنا وإرادتنا المشتركة، فسنخدم مصالح الآخرين".

وأشار أردوغان إلى التوقيت اللافت لتزامن التصعيد الإسرائيلى على إيران مع تكثيف المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يترأس الاجتماع، إن إسرائيل تجر المنطقة إلى حافة كارثة شاملة، لافتا إلى أن تركيا، في ظل رئاستها الدورية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، ستواصل منح الأولوية لإرساء العدالة العالمية والوقوف بحزم في وجه الظلم.