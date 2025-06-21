وفد أعضاء مجلس الشورى يزور البرلمان الفرنسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية “السعودية – الفرنسية” الأستاذ محمد بن راشد الحميضي، بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الخليجية برئاسة السيناتور أوليفييه كاديك، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى الجمهورية الفرنسية.

والتقى الوفد في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية بكل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب برونو فوكس، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية “الفرنسية – السعودية” في الجمعية الوطنية برئاسة النائب سبستيان هوقيه.

وخلال اللقاءات استعرض وفد مجلس الشورى دور المجلس الرقابي والتشريعي، مشيرين إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها المهم في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيما العلاقات البرلمانية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر الجانب الفرنسي عن تقديره الكبير لدور المملكة المهم والمؤثر في المنطقة والعالم، وتقديره للمشروعات الطموحة في جميع المجالات في ظل رؤية المملكة 2030.

وضم وفد مجلس الشورى خلال الزيارة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية “السعودية – الفرنسية” الأستاذ محمد الحميضي، ومعالي عضو اللجنة الدكتور هاني أبو راس، والأستاذ خالد السيف، والدكتورة عهود الشهيل.

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