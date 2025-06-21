وصول ذخائر القديسة تريزيا إلى بلدة اميون

استقبلت بلدة أميون بعد ظهر اليوم ذخائر القديسة تريزيا الطّفل يسوع، بمسيرة جابت الشوارع وصولا إلى الكنيسة التي تحمل اسمها في مدرسة "سانت تريز الطفل يسوع"، بمشاركة كهنة وراهبات وشبيبة كاريتاس وعدد كبير من أهالي المنطقة.
وسيقام قداس في باحة الكنيسة وستبقى االذخائر حتى يوم غد.
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