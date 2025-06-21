شبان عالقون تحت جسر نمرين في الضنية والعمل جار على مساعدتهم

وجّه شبان عالقون تحت الجسر الذي يربط بلدتي ​نمرين​ و​بقرصونا​ في أعالي الضنية نداءات استغاثة لإنقاذهم بعد تعذر خروجهم من الوادي أسفل الجسر. وعُلم أن الشبان العالقين هم عناصر من فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة كانوا يشاركون في نشاط تدريبي ميداني بدأ منذ صباح امس الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد. ويعمل عناصر من الجهاز على مساعدتهم.

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