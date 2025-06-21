"أكسيوس": من المتوقع أن يزور عراقجي موسكو الاثنين للقاء بوتين ومناقشة الحرب بين إيران وإسرائيل

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن دبلوماسيين، بأنّه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية ال​إيران​ي ​عباس عراقجي​ ​موسكو​ يوم الاثنين للقاء الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ومناقشة الحرب بين إيران و​إسرائيل​.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران التي تواصل ردها بموجات من الصواريخ والمسيّرات، اختُتمت أمس في جنيف جولة محادثات بين إيران ووزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بمشاركة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسط أجواء مشحونة بفعل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لمواصلة المسارات الدبلوماسية، لكنه جدّد رفض طهران أي تفاوض عن قدراتها العسكرية أو أنظمتها الدفاعية، مشددًا على ضرورة حصر المحادثات في الملف النووي فقط.

وفي المقابل، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أنه "لا حل عسكرياً للأزمة النووية الإيرانية"، معتبراً أن "الحوار هو المسار الوحيد القادر على ضمان نتائج طويلة الأمد".