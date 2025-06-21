أفاد مسؤولون أمنيون أميركيون شبكة "سي إن إن" بأنّ "وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون الأميركية تعيد النظر في ملفات أفراد معروفين أو مشتبه بارتباطهم بحزب الله داخل الولايات المتحدة الأميركية، تحسّبًا لظهور تهديدات محتملة في ظل تصاعد التوتر مع إيران- رغم عدم وجود مؤشرات على تهديدات موثوقة في الوقت الحالي".
وأوضحت الشبكة أنّه "تأتي هذه التحركات في أعقاب تحذيرات أطلقها المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، من "عواقب" محتملة ضد الولايات المتحدة، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيار تنفيذ عمل عسكري ضد إيران، وبعد أن أشار ترامب إلى احتمال أن تحاول الحكومة الإسرائيلية اغتيال خامنئي".
ورغم أن التهديد الأكبر، وفق تقييمات أجهزة الاستخبارات الأميركية، لا يزال موجّهًا نحو القواعد العسكرية الأميركية والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط، فإن "السلطات تتخذ تدابير احترازية إضافية لتفادي أي تهديدات داخل الأراضي الأميركية"، بحسب المصادر.
وأضاف الشبكة "قد شكّلت احتمالية تنفيذ إيران لهجمات داخل الولايات المتحدة مصدر قلق مستمر للمسؤولين الأمنيين، خاصة بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في عهد ترامب الأول، والذي أعقبته تعهدات إيرانية بالثأر من مسؤولين أميركيين سابقين".
وفي العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن توقيفات في مخطط مزعوم لاغتيال ترامب وآخرين ضمن عملية "قتل مأجور". كما اتهمت واشنطن قراصنة مرتبطين بطهران باختراق حملة ترامب الانتخابية، ما أثار مخاوف من أن إيران قد تلجأ لهجمات سيبرانية كوسيلة للرد.
كانت هذه تفاصيل خبر "CNN": الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون بأميركا تُعيد النظر بالمشتبه بارتباطهم بحزب الله بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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