سلاح الجو استكمل الليلة الماضية شن سلسلة غارات في أنحاء إيران: تم اعادة استهداف الموقع النووي في أصفهان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "نحو 50 طائرة حربيّة شنّت اللّيلة الماضية سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف العسكريّة في إيران، وذلك بتوجيه استخباري دقيق ومن خلال نحو 150 ذخيرة.

في اطار الضربات وكجزء من العمليات التي ينفذها جيش الدفاع لضرب المشروع النووي للنظام الإيراني هاجمت طائرات حربية للمرة الثانية الموقع النووي في أصفهان والذي تم استهدافه للمرة الاولى في اليوم الاول للعملية. وقد جرت في الموقع النووي في أصفهان عملية تحويل اليورانيوم وهي المرحلة التي تلي مرحلة التخصيب في طريق انتاج السلاح النووي.

هاجمت الطائرات موقعًا لانتاج أجهزة الطرد المركزي داخل مجمع الموقع النووي. كما هاجمت الطائرات أهداف أخرى للنظام الإيراني في منطقة أصفهان.

كما تمت مهاجمة شاحنات مخصصة لإطلاق المسيرات وبنى تحتية للصواريخ ومنها مواقع إطلاق وتخزين صواريخ إلى جانب أربع منصات صواريخ جاهزة للإطلاق والتي تم تحييدها قبل اطلاقها رشفة صاروخية نحو إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك تمت مهاجمة مواقع رادار للقوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني وبطاريات دفاع جوي.