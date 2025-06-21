41 قتيلًا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة "الجزيرة"، نقلًا عن مصادر في مستشفيات ​غزة​، عن سقوط 41 قتيلًا بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت.

وكان قد قتل 12 فلسطينيًا بنيران الجيش الإسرائيلي، غالبيتهم قرب مركزين للمساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة، وفق الدفاع المدني الفلسطيني.

ومنذ نهاية أيار، قتل 450 شخصا وأصيب نحو 3500 خلال محاولاتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات في غزة، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة، وذلك عدا عن باقي القتلى جراء القصف الإسرائيلي اليومي على القطاع.