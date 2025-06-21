وزير الاتصالات الإيراني: تصدينا للهجمات السيبرانية وسيتم وصل الإنترنت الدولي ليلًا

أعلن وزير الاتصالات ال​إيران​ي ستار هاشمي، "أننا تصدينا للهجمات السيبرانية وسيتم وصل الإنترنت الدولي في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي".

وسبق وأن قالت سلطات إيران، إنها نجحت في التصدي لعدد من ​الهجمات السيبرانية​ ال​إسرائيل​ية، مشيرة إلى تشديدها القيود على شبكة الإنترنت في ظل الحرب المستمرة مع إسرائيل منذ 13 حزيران الحالي.

وقالت قيادة الأمن السيبراني الإيرانية إن إسرائيل شنت هجمات سيبرانية واسعة على شبكة بنوك البلاد، مؤكدة أنها اتخذت "خطوات مؤثرة ضد هجمات الكيان الصهيوني مما أدى لتوجيه ضربات قاسية له".