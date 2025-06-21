مسؤول إيراني للجزيرة: مفاعل ديمونا النووي قد يكون هدفا مشروعا إذا انتقلت الحرب لأبعاد جديدة

أكّد مسؤول ​إيران​ي رفيع، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "​مفاعل ديمونا النووي​ قد يكون هدفا مشروعا إذا انتقلت الحرب لأبعاد جديدة"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران التي تواصل ردّها بإطلاق موجات من الصواريخ الباليستية، في ظل ترقّب للموقف الأميركي من الانضمام للحرب.

وأوضح أنّ "ضرباتنا للأهداف الإسرائيلية مؤثرة جدا والجيش الإسرائيلي يتكتم على ذلك"، مشيرًا إلى أنّه "لدينا صواريخ أكثر تطورا مما استخدمناه حتى الآن وسنستخدمها بلا شك"، وقال "لدى ​الحرس الثوري​ اطلاع دقيق على مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية".

وأكّد المسؤول الإيراني أنّ "القوات المسلحة تصمم ضرباتها بشكل يستنزف مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية"، لافتًا إلى أنّ "دخول ​أميركا​ إلى جانب إسرائيل يعني أن الحرب ستأخذ أبعادا إقليمية".

وصرّح بأنّ "استهداف القواعد الأميركية في المنطقة أسهل من ضرب العمق الإسرائيلي"، مضيفًا "نحذر أميركا بشكل جاد من أن دخولها الحرب سيعرض مصالحها في الشرق الأوسط لخطر شديد".