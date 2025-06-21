قائد أركان "القسام" برسالة لرئيس أركان القوات المسلحة المينية: دفعتم ثمنا باهظا يليق بالكبار نصرة لغزة

أشار قائد هيئة أركان كتائب "​القسام​" في رسالة لرئيس هيئة أركان القوات المسلحة ​اليمن​ية التابعة لحركة "​أنصار الله​" محمد عبدالكريم الغماري، إلى أنّ "موقفكم البطولي سيدونه التاريخ بحروف من نور ودفعتم ثمنا باهظا يليق بالكبار نصرة لإخوانكم ب​غزة​"، وتأتي الرسالة ردًا على رسالة سابقة للغماري وجهها للقسام في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورأى قائد أركان "القسام"، أنّه "كنتم أبرز ساحة في الأمة تقدما في القتال والإسناد".