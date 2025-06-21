أشار قائد هيئة أركان كتائب "القسام" في رسالة لرئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" محمد عبدالكريم الغماري، إلى أنّ "موقفكم البطولي سيدونه التاريخ بحروف من نور ودفعتم ثمنا باهظا يليق بالكبار نصرة لإخوانكم بغزة"، وتأتي الرسالة ردًا على رسالة سابقة للغماري وجهها للقسام في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
ورأى قائد أركان "القسام"، أنّه "كنتم أبرز ساحة في الأمة تقدما في القتال والإسناد".
وسبق وأن أشار الغماري الذي تحدث الإعلام الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن فشل عملية لاغتياله في اليمن، إلى أنّ "اليمن سيبقى حاضرًا في ميدان المعركة مع فلسطين".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد أركان "القسام" برسالة لرئيس أركان القوات المسلحة المينية: دفعتم ثمنا باهظا يليق بالكبار نصرة لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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