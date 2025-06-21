منظمة الصحة العالمية نشرت تعليمات حول كيفية الوقاية من الاشعاعات في حالات الطوارئ النووية

نشرت منظمة الصحة العالمية- المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، سلسلة من التعليمات حول التعرّض للإشعاع والتلوث الإشعاعي، إضافة إلى التوصيات الخاصة بحالات الطوارئ في المحطات النووية، والإجراءات الوقائية المتعلقة بالغدة الدرقية ونصائح للحوامل في حالة الطوارئ الإشعاعية.

وأوضحت المنظمة أن التعرّض الخارجي للإشعاع يحدث عند تعرّض الشخص للأشعة من مصدر خارجي دون أن يلامس المواد المشعة، كما في حالة إجراء الأشعة الطبية. أما التلوث الإشعاعي فيحدث عندما تلتصق مواد مشعة بالجسم أو تدخل إلى داخله، ويتفرع إلى نوعين هما تلوث خارجي: يلتصق فيه الإشعاع بسطح الجلد أو الملابس ويمكن إزالته بالغسل أو تغيير الملابس، وتلوث داخلي: يتم عبر استنشاق أو ابتلاع مواد مشعة، وقد يتطلب علاجًا طبيًا لإزالتها.

وفي حال وقوع حادث في محطة طاقة نووية، قد تُطلق مواد مشعة في البيئة، ما يؤدي إلى تلوث الهواء والماء والغذاء والتربة. وأشارت المنظمة إلى احتمال تعرض السكان بطرق مختلفة، إما من خلال التلوث الخارجي أو عن طريق استنشاق أو ابتلاع المواد المشعة.

وأوصت المنظمة بالدخول إلى مبانٍ مغلقة، إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، تغطية الأنف والفم بقطعة قماش، إزالة الملابس الملوثة والاستحمام واتباع التعليمات الرسمية وتناول اليود إذا طُلب ذلك.

وأشارت المنظمة إلى أهمية حجب اليود المشع عن الغدة الدرقية في حالات الطوارئ الإشعاعية، خاصة عند الأطفال والشباب. ويتم ذلك عبر تناول يوديد البوتاسيوم (KI)، الذي يملأ الغدة ويمنع امتصاص اليود المشع.

ويتم إعطاء الجرعة وفق العمر وتعليمات السلطات الصحية، مع التأكيد على أن هذا الإجراء وقائي وليس بديلاً عن غيره من الإجراءات المهمة مثل الإجلاء أو البقاء في أماكن مغلقة.