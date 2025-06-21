شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: 30 يونيو أنقذت مصر من الاختطاف وتغييب الهوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أعظم المحطات المضيئة في تاريخ مصر الحديث، بعدما خرج ملايين المصريين في مشهد تاريخي مشهود، للدفاع عن دولتهم وهويتهم وكرامتهم، ورفض محاولات جماعة الإخوان اختطاف الوطن، وطمس هويته الثقافية والدينية لحساب مشروع لا يؤمن بالدولة الوطنية ولا يعترف بمؤسساتها.

وأضاف الشهابي، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية ضد حكم فاشل، بل كانت ملحمة وطنية جسدت وحدة الشعب مع جيشه الوطني العظيم، حين لبّى الجيش نداء الملايين وانحاز لإرادتهم الحرة، لتبدأ مصر بعدها عهدًا جديدًا من البناء والإصلاح الشامل على أسس قوية تضمن بقاء الدولة وتماسكها.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن مصر منذ ذلك اليوم العظيم، تمكنت من تجاوز تحديات كبرى، بدءاً من مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني، إلى إطلاق عشرات المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي امتدت لكل محافظات الجمهورية، في إطار رؤية وطنية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، محورها المواطن المصري وهدفها العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة التي وُلدت من رحم الثورة، نجحت خلال سنوات قليلة في تغيير وجه الحياة في مصر من خلال مشروعات غير مسبوقة في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والطاقة، والنقل، إلى جانب المبادرات الرئاسية التي طالت كل بيت مصري وساهمت في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز كرامة المواطن.