شكرا لقرائتكم خبر عن عضو دفاع النواب: لولا 30 يونيو واصطفاف الشعب خلف قيادتة السياسة لضاعت مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه لولا ثورة 30 يونيو العظيمة، ووحدة المصريين وصمودهم الشعب خلف قيادتهم السياسية في الثلاث سنوات الأولى بعد الثورة، لضاعت مصر وسقطت في النفق المظلم الذي كان مقدرًا لها السقوط فيه ، لذلك ذكرى 30 يونيو يجب أن تكون حاضرة دائما في وجدان المصريين، خاصة الأجيال الجديدة، باعتبارها لحظة استرداد الوطن .

وأكمل عضو دفاع النواب أن السجل التاريخي لجماعة الإخوان حافل بالأعمال الإرهابية وممتدة عبر التاريخ، كما استهدفوا المدنيين في الشوارع، وتعدوا على الكنائس والمساجد وأقسام الشرطة ،واعتادت إطلاق الشائعات والأكاذيب من حين لآخر، في محاولة لضرب استقرار الوطن وزعزعة الأمن والنيل من مؤسسات الدولة وإضعاف قوتها وتنفيذ مخططاتها الخبيثة بإسقاط مصر في نفق مظلم ومستنقع الفوضى الذي سقطت فيه دول مجاورة لصالح أجندات خارجية.

وتابع النائب أحمد إسماعيل، إن الاصطفاف خلف القيادة السياسية فى هذا الوقت هو الواجب الوطنى الأسمى، واللحمة والتكاتف خلف الرئيس السيسى هو القرار الأصوب، حتى يستطيع قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان، فى وقت ينهش الطامعون أجساد الدول دون وازع من عرف أو ضمير أو قانون دولى.

داعيا إلى استمرار اليقظة المجتمعية في مواجهة أي محاولات جديدة لتسلل الفكر المتطرف، والتصدي بكل حزم لأي محاولات لطمس هوية الدولة المصرية.