شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات والتكنولوجيا" بالصحفيين تعقد أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحى وكيل النقابة عن عقد أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو 2025، في تمام الساعة الخامسة عصرًا، بقاعة اللجان بالدور الثالث بمقر النقابة.

ووجهت اللجنة الدعوة لكافة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الانضمام إلى اللجنة والمساهمة بأفكارهم ووقتهم وجهدهم في دعم أنشطة اللجنة المختلفة، وبخاصة الزملاء الذين يمتلكون علاقات أو قدرة على تقديم خدمات حقيقية للصحفيين، كما وجهت اللجنة دعوة خاصة إلى الزملاء الصحفيين الذين خاضوا انتخابات النقابة الأخيرة، للمشاركة الفعالة في تنفيذ أفكارهم الخدمية من خلال العمل النقابي المؤسسي المنظم.

ويتضمن جدول الاجتماع

•مناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أُجري بشأن الخدمات المطلوبة.

•وضع استراتيجية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

•تحديد الأولويات العملية لخدمة الزملاء الصحفيين بشكل كريم وآدمي.