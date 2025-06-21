شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ينعى الكاتب الصحفى علي سعيد نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

نعى خالد البلشي نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي علي سعيد نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، والذي توفي اليوم .

وقال البلشي في منشور له علي موقع التواصل الاجتماعي: "البقاء لله.. رحم الله الزميل العزيز والكاتب الصحفي علي سعيد نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الذي وافته المنية صباح اليوم، خالص العزاء والمواساة لأهله وأصدقائه ومحبيه، وللزملاء في مجلة الإذاعة والتليفزيون.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".