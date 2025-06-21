الجيش الإسرائيلي: استكملنا موجة غارات إضافية جنوب غربي إيران واستهدفنا مواقع عسكرية

ادّعى ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، أنّ "نحو 30 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو شنّت سلسلة غارات جوية جديدة على عشرات الأهداف العسكرية في منطقة الأهواز جنوب غربي ​إيران​، باستخدام أكثر من 50 ذخيرة موجهة، وبناءً على توجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات العسكرية".

ولفت إلى أنّه "شملت الغارات الجوية مواقع عسكرية تضم منصات صواريخ، بعضها استخدم سابقًا في إطلاق نار باتجاه إسرائيل، إضافة إلى مواقع رادار مخصصة للرصد الجوي وبناء صورة استخباراتية، وبنية تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني".

وذكر أنه "سيواصل استهداف القدرات العسكرية للنظام الإيراني".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب ال​​​​إسرائيل​​​​ية على ​إيران​، في حين يقوم ​​الحرس الثوري​ الإيراني​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.