وزير الخارجية الإسرائيلي: إحباط هجوم يستهدف إسرائيليين في قبرص

زعم وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي ​جدعون ساعر​، "إحباط هجوم يستهدف إسرائيليين في ​قبرص​"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عنه.

ولفت، في تصريح، إلى "أننا سنواصل العمل على إزالة التهديد الوجودي الذي يشكله النظام ال​إيران​ي".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب ال​​​إسرائيل​​​ية على إيران​، في حين يقوم ​​الحرس الثوري الإيراني​​ بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.