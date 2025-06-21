وزير الخارجية الإسرائيلي: إحباط هجوم يستهدف إسرائيليين في قبرص

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، "إحباط هجوم يستهدف إسرائيليين في قبرص"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عنه.
ولفت، في تصريح، إلى "أننا سنواصل العمل على إزالة التهديد الوجودي الذي يشكله النظام الإيراني".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على إيران، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ والمسيّرات منذ 13 حزيران الحالي.
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