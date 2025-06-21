السفير الأميركي لدى إسرائيل: خارجية أميركا بدأت المساعدة في تسيير رحلات لمغادرة أمريكيين إسرائيل

أعلن السفير الأميركي لدى ​إسرائيل​ مايك هاكابي، أنّ "وزارة الخارجية الأميركية بدأت المساعدة في تسيير رحلات لمغادرة أميركيين إسرائيل".

وتتخذ دول من حول العالم إجراءات لإجلاء رعاياها من إسرائيل و​إيران​ مع مرور أسبوع على اندلاع الحرب بينهما، واستمرار إغلاق المجال الجوي في المنطقة.

ومع استمرار الحرب ومخاوف التصعيد بين الجانبين، سارعت دول عديدة إلى تنظيم رحلات إجلاء لرعاياها انطلاقا من دول مجاورة لإيران وإسرائيل.

وبالنسبة للإسرائيلين، فقد أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأنّ "لجنة خاصة ستقرر أي ال​إسرائيل​يين سيُسمح لهم بالسفر"، وذلك بعد قرار حكومي يمنع الإسرائيليين من السفر وبعد تقرير من صحيفة "هآرتس" تحدثت فيه عن هروب إسرائيليين وأجانب عبر البحر في يخوت.