الحرس الثوري الإيراني: إحباط عملية تفجير في خرم‌ آباد واعتقال عنصر مرتبط بالموساد

أعلنت العلاقات العامّة للحرس الثّوري الإيراني في محافظة لرستان، "اكتشاف عبوة ناسفة في مدينة خرم آباد"، مؤكّدةً أنّه "تم اعتقال عنصر مرتبط بجهاز الموساد الإسرائيلي".
وأوضحت في بيان، أنّ "الشّخص المشتبه به قام مساء أمس بتهديد الجهات الأمنيّة عبر اتصال هاتفي، معلنًا نيّته تنفيذ تفجيرات عنيفة في المدينة. وعلى الفور، وبتنسيق أمني مشترك بين قيادة شرطة محافظة لرستان وجهاز استخبارات الحرس الثّوري، تمّ تحديد موقع المشتبه به واعتقاله بسرعة".
ولفتت العالاقات العامّة إلى أنّ "عمليّات التّفتيش في منزل المتهم أسفرت عن مصادرة عبوة ناسفة معدّة للتّفجير، بالإضافة إلى بندقية صيد. وتمّ تفكيك العبوة بنجاح دون وقوع أية أضرار".
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